США не могут обойтись без природного газа даже с зелёной энергетикой

1:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

В условиях активного роста возобновляемых источников энергии (ВИЭ) — солнечной и ветровой — в США их роль становится более значимой, однако их переменная природа создает трудности для обеспечения стабильной работы энергосистемы.

Фото: freepik.com by fanjianhua, PDM

Сегодня ВИЭ покрывают около 19% энергопотребления, и прогнозируется рост до 40% к 2030 году. Тем не менее, полная замена природного газа в качестве источника надежного резерва в ближайшие десятилетия невозможна: потребность в газе останется, чтобы покрывать так называемые "дефициты ВИЭ", которые возникают из-за погодных условий и нерегулярного характера работы солнечных и ветровых станций.

Краткосрочные дефициты ВИЭ можно компенсировать батареями, однако в периоды длительного дефицита энергии, вызванного неблагоприятными погодными условиями, нужны другие источники — в частности, природный газ. Газовые станции сегодня играют роль "страховки" для сети, помогая компенсировать колебания в снабжении. Альтернативные технологии, такие как гидроэнергетика, водород и сжатый воздух, пока не обладают необходимой экономической и технологической эффективностью для замены газа на долгосрочной основе. Таким образом, в ближайшем будущем газ останется ключевым компонентом для надежности энергосистемы, несмотря на стремление к полному переходу на ВИЭ, сообщает ZeroHedge.

В то время как ВИЭ становятся основными источниками энергии, роль газа изменится: вместо постоянной поддержки он будет использоваться как резервный ресурс. В конечном итоге ожидается, что чистые технологии смогут полностью заменить газ, но это потребует значительных технологических прорывов и финансовых вложений.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.



Возобновля́емая или регенерати́вная, «зелёная», эне́ргия — энергия из энергетических ресурсов, которые являются возобновляемыми или неисчерпаемыми по человеческим масштабам.



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