Покупка квартиры с непогашенной ипотекой может быть выгодной

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

В условиях высоких ставок по ипотеке, которые в 2024 году достигли 25% или даже 43% годовых, покупка квартиры с непогашенной ипотекой по старой, более низкой ставке (8-11%) может быть выгодной, сообщает "Лента".

Фото: mos.ru is licensed under public domain

В перекупленной квартире ставка по жилищному кредиту может сохраниться на уровне 8-11%, что достаточно привлекательно в текущих реалиях. Однако эксперты подчеркивают, что такая схема работает только с жильем, которое уже находится в собственности или в залоге.

В случае покупки квартиры с ипотекой по текущим высоким ставкам эксперты советуют рассмотреть альтернативный вариант: вместо ипотеки накопить деньги на депозите, пока ставка по депозиту не станет выше темпов роста цен на жилье.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



Кварти́ра — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).





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