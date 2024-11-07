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Массовые забастовки и победа Трампа останавливают экономику Германии

1:32
Экономика

Коалиционное правительство Германии распалось: канцлер Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера, что привело к объявлению досрочных выборов, которые могут пройти уже в марте.

Массовые забастовки и победа Трампа останавливают экономику Германии
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Конфликт внутри трёхпартийного альянса, объединяющего Социал-демократическую партию, Зелёных и Свободную демократическую партию (СДП), нарастал в течение нескольких месяцев. Основные противоречия касались вопросов бюджетной дисциплины и экономических реформ. Линднер, представитель СДП, выступал за жёсткие бюджетные ограничения и снижение налогов, тогда как его партнёры хотели сохранить социальные расходы и увеличить инвестиции в экономику. Финальным ударом для канцлера стал отказ Линднера поддержать создание фонда для помощи Украине за пределами основного бюджета. Шольц обвинил его в блокировании важных решений и отсутствии гибкости.

Кризис произошёл на фоне новостей о победе Дональда Трампа на выборах в США, что усилило беспокойство немецких политиков. Победа Трампа может привести к новым торговым барьерам для Германии, особенно для автомобильного сектора, который и без того испытывает трудности из-за роста энергетических затрат и снижения конкурентоспособности. В этот же день по всей стране начались массовые забастовки работников металлургической и электротехнической отраслей, требующих повышения зарплат в условиях высокой инфляции.

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

Забасто́вка (от итал. и исп. basta! «хватит! довольно!»), или ста́чка — коллективное организованное прекращение работы в организации или предприятии с целью добиться от работодателя или руководства выполнения каких-либо требований; один из способов разрешения трудовых споров.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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