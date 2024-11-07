Редкие пчёлы сорвали планы Цукерберга по строительству центра данных

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Meta* отказалась от планов строительства центра обработки данных (ЦОД) с использованием ядерной энергии после обнаружения редких пчел на предполагаемом месте.

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Марк Цукерберг заявил сотрудникам, что этот проект, разрабатываемый совместно с оператором ядерных станций, столкнулся с экологическими и регуляторными проблемами. Если бы проект был реализован, Meta* стала бы первой крупной технологической компанией, использующей атомную энергию для поддержки работы ИИ. Однако редкие пчелы и регуляторные ограничения заставили компанию свернуть этот амбициозный план, сообщает ZeroHedge.

Сообщается, что Цукерберг испытывает разочарование из-за ограничений на развитие атомной энергетики в США, особенно в контексте активного строительства атомных реакторов в Китае. Китай опережает США по количеству новых реакторов, что вызывает обеспокоенность в условиях роста потребностей в энергии для ЦОД, использующих ИИ. В отличие от США, Китай продолжает расширять энергетические мощности, не уделяя особого внимания экологическим вопросам. По словам источников, западные политики, сосредоточенные на мерах против глобального потепления, значительно ограничили промышленное производство, в то время как Китай свободно развивает атомную и угольную энергетику.

*корпорации признана в России экстремистской и запрещена

Уточнения

Марк Э́ллиот Цу́керберг (англ. Mark Elliot Zuckerberg, [ˈzʌkərbɜːrɡ]; род. 14 мая 1984[…], Уайт-Плейнс, Нью-Йорк, США) — американский медиамагнат, интернет-предприниматель и филантроп.



Пчёлы (лат. Anthophila) — клада летающих насекомых из надсемейства Apoidea отряда перепончатокрылых, родственная осам и муравьям.



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