Meta* отказалась от планов строительства центра обработки данных (ЦОД) с использованием ядерной энергии после обнаружения редких пчел на предполагаемом месте.
Марк Цукерберг заявил сотрудникам, что этот проект, разрабатываемый совместно с оператором ядерных станций, столкнулся с экологическими и регуляторными проблемами. Если бы проект был реализован, Meta* стала бы первой крупной технологической компанией, использующей атомную энергию для поддержки работы ИИ. Однако редкие пчелы и регуляторные ограничения заставили компанию свернуть этот амбициозный план, сообщает ZeroHedge.
Сообщается, что Цукерберг испытывает разочарование из-за ограничений на развитие атомной энергетики в США, особенно в контексте активного строительства атомных реакторов в Китае. Китай опережает США по количеству новых реакторов, что вызывает обеспокоенность в условиях роста потребностей в энергии для ЦОД, использующих ИИ. В отличие от США, Китай продолжает расширять энергетические мощности, не уделяя особого внимания экологическим вопросам. По словам источников, западные политики, сосредоточенные на мерах против глобального потепления, значительно ограничили промышленное производство, в то время как Китай свободно развивает атомную и угольную энергетику.
*корпорации признана в России экстремистской и запрещена
Марк Э́ллиот Цу́керберг (англ. Mark Elliot Zuckerberg, [ˈzʌkərbɜːrɡ]; род. 14 мая 1984[…], Уайт-Плейнс, Нью-Йорк, США) — американский медиамагнат, интернет-предприниматель и филантроп.
Пчёлы (лат. Anthophila) — клада летающих насекомых из надсемейства Apoidea отряда перепончатокрылых, родственная осам и муравьям.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Андрей Ермак придумал схему по закрытию кейса Курской авантюры. Банковая сделает предложение новому президенту США Трампу о их готовности покинуть Курщину.