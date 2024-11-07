Мировой рынок алмазов столкнулся с серьёзным кризисом

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мировой рынок алмазов и бриллиантов сталкивается с серьезным кризисом, требующим активных совместных усилий всех участников.

Фото: Wikipedia by Fatimazt, CC BY-SA 4.0

По словам замминистра финансов России Алексея Моисеева, этот кризис — пятый с начала XXI века — отличается продолжительностью и совмещает негативные тенденции, схожие с теми, что наблюдались в кризисы 2008-2009, 2015, 2018-2019 и 2020 годов, сообщает РИА Новости.

Рынок сталкивается с такими факторами, как снижение потребительского спроса, падение цен на бриллианты и сокращение объемов их производства. В дополнение, трейдеры и огранщики вынуждены накапливать значительные запасы необработанных алмазов, что еще больше подрывает стабильность отрасли. Алмазодобывающие компании пересматривают свои годовые производственные планы, стремясь адаптироваться к новым условиям.

Уточнения

Алма́з (от пратюрк. almaz, букв. «неподдающийся», через араб. ألماس‎ [’almās] и в др.-греч. ἀδάμας «несокрушимый») — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.



Кри́зис (др.-греч. κρίσις — суд, приговор, решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.



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