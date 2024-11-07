Российские компании могут получить налоговые льготы в ОАЭ

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство финансов России продолжает активные переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами по вопросу подписания соглашения об избежании двойного налогообложения.

Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, PDM

Статс-секретарь, заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что соглашение, охватывающее как государственный, так и частный секторы, планируется окончательно утвердить в 2025 году.

Подписание данного документа позволит избежать двойного налогообложения для российских и эмиратских компаний, что, по мнению экспертов, упростит торгово-экономические связи между странами и привлечет дополнительные инвестиции, сообщает ТАСС.

Ожидается, что это соглашение сделает более выгодной работу российских компаний на территории ОАЭ и улучшит условия для эмиратских инвесторов, работающих в России.

Уточнения

Объединённые Ара́бские Эмира́ты (араб. الإِمَارات العربِيَّة المُتَّحِدة‎ [al ʔimaːˈraːt al ʕaraˈbijːa al mutˈtaħida], англ. United Arab Emirates; сокращённо — Ара́бские Эмира́ты или просто Эмира́ты, аббревиатура — ОАЭ) — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов (араб. إِمَارَاتُ‎ [имара́т], ед.ч. إِمَارَة‎ [има́ра]), каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.



Налоговая льгота — преимущество, предоставляемое государством либо местным самоуправлением определённой категории налогоплательщиков с целью снижения налогового бремени; один из элементов налоговой политики для решения социальных и экономических задач.



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