Компания Kelp Blue планирует выпустить голубые облигации, чтобы расширить производство ламинарии вдоль побережья Намибии

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Kelp Blue планирует в следующем году выпустить первые в Африке корпоративные "голубые облигации", чтобы расширить производство ламинарии вдоль побережья Намибии, сообщает Bloomberg.

Фото: flickr.com by Andres Rodriguez, CC BY-SA 2.0

Агентство Moody’s Ratings на прошлой неделе присвоило компании, занимающейся выращиванием морских водорослей, рейтинг качества устойчивого развития SQS1, которым могут похвастаться лишь 8% компаний в мире.

У стартапа, основанного в 2020 году, есть лицензии на выращивание ламинарии на площади 6400 гектаров (15 815 акров) в Намибии. Он также работает на Аляске и в Новой Зеландии и планирует расширяться в регионах с благоприятными условиями.

"Голубые облигации" — это долговые инструменты, выпускаемые компаниями или странами для финансирования проектов, которые помогают защитить или восстановить океаны и водные пути мира в условиях изменения климата, чрезмерного вылова рыбы и загрязнения.

Уточнения

Облига́ция — эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить её номинальную стоимость деньгами или имуществом в установленный ею срок от того, кто её выпустил (эмитента).



Ламина́рия (лат. Laminaria), или «морска́я капу́ста», — род морских водорослей из класса бурых водорослей. Многие виды ламинарии употребляются в пищу.





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