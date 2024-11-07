Компания Kelp Blue планирует выпустить голубые облигации, чтобы расширить производство ламинарии вдоль побережья Намибии

Компания Kelp Blue планирует в следующем году выпустить первые в Африке корпоративные "голубые облигации", чтобы расширить производство ламинарии вдоль побережья Намибии, сообщает Bloomberg.
Агентство Moody’s Ratings на прошлой неделе присвоило компании, занимающейся выращиванием морских водорослей, рейтинг качества устойчивого развития SQS1, которым могут похвастаться лишь 8% компаний в мире.
У стартапа, основанного в 2020 году, есть лицензии на выращивание ламинарии на площади 6400 гектаров (15 815 акров) в Намибии. Он также работает на Аляске и в Новой Зеландии и планирует расширяться в регионах с благоприятными условиями.
"Голубые облигации" — это долговые инструменты, выпускаемые компаниями или странами для финансирования проектов, которые помогают защитить или восстановить океаны и водные пути мира в условиях изменения климата, чрезмерного вылова рыбы и загрязнения.
Облига́ция — эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить её номинальную стоимость деньгами или имуществом в установленный ею срок от того, кто её выпустил (эмитента).
Ламина́рия (лат. Laminaria), или «морска́я капу́ста», — род морских водорослей из класса бурых водорослей. Многие виды ламинарии употребляются в пищу.
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