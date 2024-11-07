На текущий сезон Россия достигла показателя продбезопасности по зерновым

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Министерства сельского хозяйства России Оксана Лут подтвердила прогноз по сбору зерновых культур в стране к концу 2024 года в размере 130 миллионов тонн, из которых 83 миллиона тонн составит пшеница.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, PDM

Стало известно также, что данный результат войдет в пятерку самых высоких показателей в современной истории России, что позволит стране сохранить значительные экспортные возможности как для сырья, так и для переработанной продукции.

В 2023 году Россия собрала второй по величине урожай зерновых в своей истории - около 143 миллионов тонн. Учитывая урожай в регионах Донбасса и Новороссии, общий объем собранного зерна составил примерно 147 миллионов тонн.

Уточнения

Продовольственная безопасность — элемент национальной безопасности государства.





Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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