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Астана получила предложение от российских коллег о строительстве АЭС на территории Казахстана

0:46
Экономика

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о предложении России построить атомную электростанцию (АЭС) на территории союзного государства — Казахстана, сообщает EADaily.

Астана получила предложение от российских коллег о строительстве АЭС на территории Казахстана
Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream, CC BY 2.0

Дипломат подчеркнул, что Россия не только готова содействовать, но и уже внесла конкретные предложения. Москва следила за референдумом, проведенным президентом Касымом-Жомартом Токаевым в Казахстане, где была выражена поддержка планам развития атомной энергетики.

Известно, что "Росатом" готов предоставить свои знания и опыт для решения этой задачи вместе с казахстанскими партнерами.

Лавров заключил, что Россия открыта к сотрудничеству с соответствующими международными агентствами и организациями.

Уточнения

Астана́ (каз. , дословно — «столица»; ранее Иши́м, Акмо́линск, Целиногра́д, Акмола́, Нур-Султа́н) — столица Республики Казахстан с 10 декабря 1997 года.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (сокр. название — Госкорпорация «Росатом») (на англ. — State Atomic Energy Corporation «Rosatom» сокращённое — ROSATOM) — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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