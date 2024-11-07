Астана получила предложение от российских коллег о строительстве АЭС на территории Казахстана

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о предложении России построить атомную электростанцию (АЭС) на территории союзного государства — Казахстана, сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream, CC BY 2.0

Дипломат подчеркнул, что Россия не только готова содействовать, но и уже внесла конкретные предложения. Москва следила за референдумом, проведенным президентом Касымом-Жомартом Токаевым в Казахстане, где была выражена поддержка планам развития атомной энергетики.

Известно, что "Росатом" готов предоставить свои знания и опыт для решения этой задачи вместе с казахстанскими партнерами.

Лавров заключил, что Россия открыта к сотрудничеству с соответствующими международными агентствами и организациями.

Уточнения

Астана́ (каз. , дословно — «столица»; ранее Иши́м, Акмо́линск, Целиногра́д, Акмола́, Нур-Султа́н) — столица Республики Казахстан с 10 декабря 1997 года.



Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (сокр. название — Госкорпорация «Росатом») (на англ. — State Atomic Energy Corporation «Rosatom» сокращённое — ROSATOM) — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли.



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