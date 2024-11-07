Поставки газа зимой в страны ЕС находятся под угрозой

Страны Евросоюза могут столкнуться с потенциальными перебоями в поставках газа предстоящей зимой, сообщает Financial Times.
"На сегодняшний день газовые хранилища Европы заполнены… Но достаточно нескольких перебоев в поставках, чтобы произошли изменения и все пошло не так", — цитирует FT слова одного из трейдеров. — На ситуацию может повлиять тот факт, что европейский газовый рынок с некоторых пор "тесно связан с нестабильными мировыми энергетическими рынками в результате переориентации с российского трубопроводного газа на сжиженный (СПГ)".
Опасения также вызывают возможные последствия обострения ситуации на Ближнем Востоке. Конфликт в регионе может привести к закрытию Ормузского пролива, что поставит под угрозу до 20% мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ). Это может оказать значительное влияние на энергетическую безопасность Европы, поскольку СПГ играет важную роль в ее газоснабжении.
Сжи́женный приро́дный газ — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.
Бли́жний Восто́к — историческое название региона, расположенного большей частью в Западной (Передней) Азии и частично в Северной Африке, на границе с Южной и Восточной Европой.
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