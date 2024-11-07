Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яичная скорлупа для растений: простой способ обогатить компост
Врач назвала причины набора лишнего веса
Подъём штанги на бицепс — хорошее упражнение, чтобы росли мышцы рук
Почему вы неправильно пользуетесь овощечисткой
Блогер Жидковский уличил Ляйсан Утяшеву в неумении готовить
716 оборотов в секунду: самая быстрая звезда Вселенной найдена
Натуральные стимуляторы для семян: как улучшить всхожесть
Кому какао полезно, а кому стоит отказаться
Что делать, если волосы начали выпадать: советы специалиста

Поставки газа зимой в страны ЕС находятся под угрозой

1:03
Экономика

Страны Евросоюза могут столкнуться с потенциальными перебоями в поставках газа предстоящей зимой, сообщает Financial Times.

Поставки газа зимой в страны ЕС находятся под угрозой
Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, CC BY-SA 3.0

"На сегодняшний день газовые хранилища Европы заполнены… Но достаточно нескольких перебоев в поставках, чтобы произошли изменения и все пошло не так", — цитирует FT слова одного из трейдеров. — На ситуацию может повлиять тот факт, что европейский газовый рынок с некоторых пор "тесно связан с нестабильными мировыми энергетическими рынками в результате переориентации с российского трубопроводного газа на сжиженный (СПГ)".

Опасения также вызывают возможные последствия обострения ситуации на Ближнем Востоке. Конфликт в регионе может привести к закрытию Ормузского пролива, что поставит под угрозу до 20% мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ). Это может оказать значительное влияние на энергетическую безопасность Европы, поскольку СПГ играет важную роль в ее газоснабжении.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.

Бли́жний Восто́к — историческое название региона, расположенного большей частью в Западной (Передней) Азии и частично в Северной Африке, на границе с Южной и Восточной Европой.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Авто
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены Аудио 
Почему рэгдолл и сибирская кошка — лучшие друзья для одиноких
Домашние животные
Почему рэгдолл и сибирская кошка — лучшие друзья для одиноких Аудио 
3 причины, почему даже гарантийные автомобили не стоит обслуживать у официальных дилеров
Авто
3 причины, почему даже гарантийные автомобили не стоит обслуживать у официальных дилеров
Популярное
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены

Забитый топливный фильтр может снизить мощность двигателя и увеличить расход топлива — узнайте, как распознать эту проблему и избежать дорогостоящего ремонта.

Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Как укрыть розы на зиму простым способом
Система ПРО HQ-19. Китайская новинка в противовес американской THAAD в Израиле Дмитрий Плотников Шольц разрушил правящую коалицию, спасая режим Зеленского Любовь Степушова Забывание имеет эволюционные преимущества Игорь Буккер
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Пять полезных привычек для долгой службы двигателя
3 причины, почему даже гарантийные автомобили не стоит обслуживать у официальных дилеров
3 причины, почему даже гарантийные автомобили не стоит обслуживать у официальных дилеров
Последние материалы
Натуральные стимуляторы для семян: как улучшить всхожесть
Кому какао полезно, а кому стоит отказаться
Что делать, если волосы начали выпадать: советы специалиста
Жители Тулы готовы потратить до 5 тысяч рублей за ночь в новогодние праздники
Примочки от Минздрава
Раскрыты последние печальные слова Армена Джигарханяна перед смертью
Почему кошка агрессирует
Reuters: Маск поддержал Трампа ради свободы для своего бизнеса
Более 10 человек отравились ядовитыми грибами в Геленджике
Фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница объявили о паузе в спортивной карьере на два сезона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.