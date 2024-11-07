Nissan сократит производственную мощность своих 25 линий по всему миру

Операционная прибыль Nissan за второй квартал упала на 85%, сообщает Reuters.

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Продажи Nissan по всему миру упали на 3,8% до 1,59 млн автомобилей за первую половину финансового года в основном из-за снижения продаж в Китае на 14,3%. Продажи в США снизились почти на 3% и составили около 449 000 автомобилей. В совокупности на эти два рынка приходится почти половина мировых продаж Nissan по объёму.

Компания планирует сократить 9000 рабочих мест, что составляет 6,7% от 133 580 сотрудников по всему миру.

"Мы не ожидали, что гибридные автомобили будут набирать популярность так быстро", — признался генеральный директор Nissan Макото Учида на пресс-конференции, имея в виду, что у компании нет надёжной линейки гибридных авто, в отличие от Toyota, у которой наблюдается бум спроса на гибридные автомобили с бензиновым двигателем.

Уточнения

Nissan Motor Co., Ltd. (яп. 日産自動車株式会社 ниссан дзидо:ся кабусикигайся) — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире. Компания основана в 1933 году. Штаб-квартира находится в городе Иокогама. Входит в Альянс Renault–Nissan–Mitsubishi.





Операционная прибыль — прибыль предприятия от основной (обычной) деятельности, равная разности между нетто-выручкой (выручкой за вычетом косвенных налогов) и расходами по обычной деятельности (в последние включаются прямые и операционные расходы).



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