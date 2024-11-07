В России предложили повысить пошлину на импортные вина до 50%

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Для защиты отечественного виноделия от конкуренции с продукцией из недружественных стран предлагается повысить импортную пошлину на вина, сообщает ТАСС.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AOC_présenté_dans_son_panier_verseur.jpg by Epicantus

Вице-премьер Дмитрий Патрушев озвучил возможность увеличения ставки с нынешних 25% до 30-50%, что позволит сформировать источник, который можно будет направить на развитие именно российского виноградарства.

Подобное предложение было выдвинуто Ассоциацией виноградарей и виноделов России, которая ранее выступала за установление пошлины на вина из стран НАТО в размере 200%. Однако, по мнению вице-премьера, чрезмерно высокие пошлины могут иметь негативные последствия, поэтому ставка должна быть разумной и не запретительной.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.





Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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