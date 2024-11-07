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Южные регионы России провалили госпрограммы в области водоснабжения

1:41
Экономика

Российские системы питьевого водоснабжения находятся в плачевном состоянии из-за катастрофического износа. На начало 2024 года износ водозаборных сооружений достиг 66,9%, а сетей водоснабжения — 75%, сообщает издание "Акценты".

Южные регионы России провалили госпрограммы в области водоснабжения
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Несмотря на наличие нескольких государственных программ в области водоснабжения, выделяемые бюджетные средства используются неэффективно. В период с 2021 по 2023 год темпы обновления сетей водоснабжения составили всего 1%. В результате потери воды на этих сетях достигают 5,1 тыс. кубометров на 1 км.

Основная причина кризиса — недостаточное инвестирование. Вложения в водоснабжение составляют лишь 0,5% от общего объёма инвестиций в основной капитал. Низкие тарифы не позволяют покрывать инвестиционные расходы. В 52 субъектах РФ тарифы установлены ниже среднероссийских. Кроме того, поставщики воды накопили огромные долги.

Региональные примеры

  • Дагестан: самый низкий тариф на воду в России — 9,5 рублей за 1 кубометр, что не позволяет финансировать модернизацию.
  • Калмыкия: самые высокие потери воды при транспортировке — 38% от общего забора.
  • Карачаево-Черкесия: темпы замены сетей водоснабжения менее 1% в год, что не соответствует соглашениям с федеральными ведомствами.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
 

Инфраструкту́ра — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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