Южные регионы России провалили госпрограммы в области водоснабжения

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские системы питьевого водоснабжения находятся в плачевном состоянии из-за катастрофического износа. На начало 2024 года износ водозаборных сооружений достиг 66,9%, а сетей водоснабжения — 75%, сообщает издание "Акценты".

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Несмотря на наличие нескольких государственных программ в области водоснабжения, выделяемые бюджетные средства используются неэффективно. В период с 2021 по 2023 год темпы обновления сетей водоснабжения составили всего 1%. В результате потери воды на этих сетях достигают 5,1 тыс. кубометров на 1 км.

Основная причина кризиса — недостаточное инвестирование. Вложения в водоснабжение составляют лишь 0,5% от общего объёма инвестиций в основной капитал. Низкие тарифы не позволяют покрывать инвестиционные расходы. В 52 субъектах РФ тарифы установлены ниже среднероссийских. Кроме того, поставщики воды накопили огромные долги.

Региональные примеры

Дагестан: самый низкий тариф на воду в России — 9,5 рублей за 1 кубометр, что не позволяет финансировать модернизацию.

Калмыкия: самые высокие потери воды при транспортировке — 38% от общего забора.

Карачаево-Черкесия: темпы замены сетей водоснабжения менее 1% в год, что не соответствует соглашениям с федеральными ведомствами.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.





Инфраструкту́ра — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.





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