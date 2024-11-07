Эксперт рассказал о ключевом риске при размещении денег на вкладе

Размещение средств на банковском вкладе сопряжено с риском потери сбережений при отзыве лицензии у банка. Проблема особенно актуальна для вкладчиков, чьи депозиты превышают 1,4 млн рублей. Об этом сообщает сайт aif.ru со ссылкой на слова доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина.
Согласно данным, на июль 2024 года только 2,4% вкладчиков хранят на счетах в одном банке суммы свыше 1,4 млн рублей. Однако следует помнить, что государство страхует вклады до 1,4 млн рублей.
Экономист Балынин прогнозирует рост ставок по вкладам до 30% к концу года. Ожидается, что массовыми станут вклады с доходностью 25% годовых. Более высокие ставки могут быть предложены в качестве приветственных для новых клиентов или на вклады с короткими (1 месяц) или длительными (от 3 лет) сроками.
В случае смягчения риторики Банка России выгодными останутся лишь вклады со сроком до 6 месяцев.
"Это связано с тем, что в этот момент все на рынке начнут закладывать сценарий скорого снижения ключевой ставки и заранее снижать привлекательность более длинных депозитов", — отметил эксперт.
Банковский вклад — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.
Лице́нзия (от лат. liсentia «право») — разрешение на право либо право на выполнение некоторых действий, которое может удостоверяться (подтверждаться) одноимённым документом.
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