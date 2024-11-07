Эксперт рассказал о ключевом риске при размещении денег на вкладе

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Размещение средств на банковском вкладе сопряжено с риском потери сбережений при отзыве лицензии у банка. Проблема особенно актуальна для вкладчиков, чьи депозиты превышают 1,4 млн рублей. Об этом сообщает сайт aif.ru со ссылкой на слова доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина.

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Согласно данным, на июль 2024 года только 2,4% вкладчиков хранят на счетах в одном банке суммы свыше 1,4 млн рублей. Однако следует помнить, что государство страхует вклады до 1,4 млн рублей.

Экономист Балынин прогнозирует рост ставок по вкладам до 30% к концу года. Ожидается, что массовыми станут вклады с доходностью 25% годовых. Более высокие ставки могут быть предложены в качестве приветственных для новых клиентов или на вклады с короткими (1 месяц) или длительными (от 3 лет) сроками.

В случае смягчения риторики Банка России выгодными останутся лишь вклады со сроком до 6 месяцев.

"Это связано с тем, что в этот момент все на рынке начнут закладывать сценарий скорого снижения ключевой ставки и заранее снижать привлекательность более длинных депозитов", — отметил эксперт.

Уточнения

Банковский вклад — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.





Лице́нзия (от лат. liсentia «право») — разрешение на право либо право на выполнение некоторых действий, которое может удостоверяться (подтверждаться) одноимённым документом.



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