Победа Трампа на выборах способствовала рекордному росту доллара

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Индекс доллара США достиг уровня 104,8 пункта, что является наивысшим значением с 11 июля, на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

После того, как Трамп объявил о своей победе, доллар продемонстрировал рекордный рост, продолжая укрепляться по отношению к основным мировым валютам, таким как евро, японская йена, фунт стерлингов и другие. Аналитики отмечают, что это свидетельствует о позитивной динамике американской валюты.

Напомним, что индекс доллара США отражает отношение американской валюты к корзине из шести иностранных валют, включая евро, йену, фунт стерлингов, канадский доллар, шведскую крону и швейцарский франк.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

