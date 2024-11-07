Победа Трампа на выборах способствовала рекордному росту доллара

Индекс доллара США достиг уровня 104,8 пункта, что является наивысшим значением с 11 июля, на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах.
После того, как Трамп объявил о своей победе, доллар продемонстрировал рекордный рост, продолжая укрепляться по отношению к основным мировым валютам, таким как евро, японская йена, фунт стерлингов и другие. Аналитики отмечают, что это свидетельствует о позитивной динамике американской валюты.
Напомним, что индекс доллара США отражает отношение американской валюты к корзине из шести иностранных валют, включая евро, йену, фунт стерлингов, канадский доллар, шведскую крону и швейцарский франк.
До́ллар Соединённых Штатов Америки — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.
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