Правительство Аргентины грозит закрыть крупнейшего авиаперевозчика

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство Аргентины ужесточает меры в ответ на забастовки работников авиаотрасли, угрожая закрытием крупнейшей авиакомпании страны, Aerolineas Argentinas.

Фото: commons.wikimedia.org by Banfield, CC BY-SA 2.5

Источник в правительстве заявил телеканалу TN, что профсоюзы получили срок до пятницы для представления плана, способного урегулировать конфликты и обеспечить нормальное функционирование компании. Если предложенный план не устроит президента Аргентины Хавьера Милея, может быть задействован антикризисный механизм, который предусматривает закрытие авиаперевозчика.

Эта угроза возникла после неожиданной забастовки работников наземных служб одного из аэропортов Буэнос-Айреса, протестующих против увольнения коллеги. Акция привела к отмене и переносу рейсов, вызвав значительные перебои в работе аэропорта.

Уточнения

Аргенти́на (исп. Argentina [aɾxenˈtina]), официальное название — Аргенти́нская Респу́блика (исп. República Argentina [reˈpuβlika aɾxenˈtina]) — второе после Бразилии по территории и третье после Бразилии и Колумбии по населению государство Южной Америки, состоящее из 24 административных единиц: 23 провинций и федерального столичного округа Буэнос-Айрес.



Авиаперево́зки (воздушные перевозки) — способ транспортировки грузов и перевозки пассажиров при помощи воздушных судов.



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