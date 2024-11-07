Белый дом спешит передать Киеву последние миллиарды долларов

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Администрация президента США Джо Байдена готовится в срочном порядке передать Украине оставшиеся $6 млрд военной помощи, выделенные для поддержки Киева в борьбе с Россией.

Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, PDM

Такая поспешность связана с победой Дональда Трампа на выборах президента США и опасениями, что новый президент может заблокировать дальнейшую помощь Украине. Как сообщает издание Politico, в Белом доме полагают, что при приходе Трампа поставки оружия на Украину прекратятся.

Из-за необходимости подготовки и транспортировки оружия на доставку могут уйти месяцы, что ставит под вопрос возможность завершения поставок до смены администрации. План ускоренной передачи помощи может столкнуться с рядом логистических трудностей, и вероятность того, что большая часть вооружений не успеет достигнуть Украины до инаугурации нового президента, остается высокой.

Уточнения

Бе́лый дом (англ. the White House) — официальная резиденция президента США, а также один из символов Соединённых Штатов и одно из самых известных зданий в мире.



Ки́ев (укр. Київ, МФА: ) — столица и крупнейший по населению город Украины, город со специальным статусом.



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