Доллар достиг самого крупного однодневного прироста с 2016 года

После победы Дональда Трампа на выборах президента США курс американского доллара резко взлетел, обновив максимальные показатели 2016 года.

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Индекс доллара к корзине шести основных мировых валют увеличился на 1,92%, достигнув отметки 105,441 пункта, что стало самым значительным однодневным приростом с июня 2016 года.

Уверенность инвесторов в стабильности доллара, как и в перспективности экономики США, усиливается, что отражает положительное восприятие на финансовых рынках. Повышение курса доллара связано с ожиданиями, что при президентстве Трампа экономика США будет двигаться в сторону стабильного роста.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира.



До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.



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