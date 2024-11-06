Российскую молодёжь призвали идти работать в транспортную отрасль

Вице-премьер РФ Виталий Савельев призвал молодёжь обратить внимание на перспективы транспортного сектора, подчеркнув, что этот сектор предлагает возможности для профессионального роста и участие в разработке транспорта будущего.
В рамках марафона "Знание. Первые" Савельев отметил, что транспортная отрасль, в первую очередь, сталкивается с вызовами мирового масштаба, такими как пандемии и санкции, и преодоление этих сложностей способствует её развитию.
Он напомнил о технологических достижениях СССР, когда в этой сфере впервые использовались криогенные и водородные технологии, а также транспортные средства на магнитной левитации, сообщает ТАСС.
Савельев выразил уверенность, что современные технологии, такие как гиперлуп, который позволит людям передвигаться в специальных капсулах на скорости до 1000 км/ч, станут реальностью для молодых специалистов. Он видит потенциал в том, что сегодняшние студенты смогут внести вклад в разработку таких инноваций.
В качестве примера Савельев привел историю своей дочери, которая недавно окончила технический университет и теперь занимается проектированием беспилотников, подчеркивая, что транспортная отрасль нуждается в молодых специалистах, готовых к техническим вызовам будущего.
Молодёжь — это особая социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и юности к социальной ответственности.
Тра́нспорт (от лат. trans «через» + portare «нести») — совокупность всех видов путей сообщения, транспортных средств, технических устройств и сооружений на путях сообщения, обеспечивающих процесс перемещения людей и грузов различного назначения из одного места в другое; и соответствующая отрасль экономики, связанная с перевозкой пассажиров и грузов.
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