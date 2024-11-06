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Биткойн достиг исторического максимума в $76,4 тысяч

Экономика

Биткойн, ведущая криптовалюта в мире, вновь установил рекордную стоимость, достигнув $76,4 тыс., что означает рост на 9,3% в сравнении с предыдущими показателями.

Биткойн достиг исторического максимума в ,4 тысяч
Фото: flickr.com by Jorge Franganillo, CC BY 2.0

Такие данные опубликовала платформа Binance в 00:12 по московскому времени. Однако спустя несколько минут курс биткойна скорректировался: на 00:16 его стоимость составила $75,918 тыс., сохраняя рост на уровне 9,18%.

Биткойн — это первая децентрализованная цифровая валюта, созданная в 2009 году. Он не контролируется государством или финансовыми учреждениями, что делает его востребованным среди пользователей по всему миру, желающих обезопасить свои активы от инфляции и получить альтернативу традиционным финансовым инструментам.

Уточнения

Binance — крупный онлайн-сервис обмена цифровых валют, блокчейн-система и поставщик инфраструктуры для криптовалютной отрасли с комплексом продуктов, среди которых — торговля цифровыми активами, инвестиции, децентрализация и инфраструктурные решения, исследования, образование и другие направления.

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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