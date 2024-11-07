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США вернулись к закупкам российского алюминия

0:52
Экономика

Несмотря на санкции, Россия продолжает оставаться надежным поставщиком алюминия для США, сообщают "Известия".

США вернулись к закупкам российского алюминия
Фото: flickr.com by UC Rusal Photo Gallery, CC BY 2.0

В сентябре этого года американские компании впервые за год закупили российский алюминий, подтверждая высокое качество и конкурентоспособность продукции.

Эксперты отмечают, что поставки российского алюминия в США будут расширяться, так как они выгодные, надежные и недорогие.

Россия является одним из лидеров по поставкам металлов, в том числе цветных, в мире, обладая конкурентными преимуществами в цене и качестве.

Ранее в этом году Евросоюз также увеличил закупки российского железа и стали, что подтверждает, что страны ЕС не могут обойтись без металлов из России, так как альтернативные предложения на мировом рынке значительно дороже.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Алюми́ний — это лёгкий парамагнитный металл серебристо-белого цвета, легко поддающийся формовке, литью, механической обработке.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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