Центробанк РФ намекает на новое повышение ключевой ставки в декабре

На последнем заседании совета директоров Банка России, где была повышена ключевая ставка до 21% годовых, было принято решение о сохранении "жесткого сигнала" о возможном повышении ставки на следующем заседании в декабре, сообщает РИА Новости.
Хотя повышение ставки не предопределено, вероятность его очень высока.
ЦБ РФ отмечает, что сохранение ставки на следующем заседании возможно только в случае существенного замедления инфляции и появления факторов, которые могут привести к более быстрому возвращению инфляции к целевому уровню.
Однако, по мнению регулятора, пока предпосылок для такого развития событий мало, и риски смещены в сторону проинфляционных.
Умеренно жесткий сигнал, который рассматривался в качестве альтернативы, был отклонен, так как он мог бы сформировать у участников рынка преждевременные ожидания завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики.
Центра́льный банк — организация, отвечающая за денежно-кредитную политику и обеспечение работы платёжной системы.
Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.
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