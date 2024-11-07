Центробанк РФ намекает на новое повышение ключевой ставки в декабре

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

На последнем заседании совета директоров Банка России, где была повышена ключевая ставка до 21% годовых, было принято решение о сохранении "жесткого сигнала" о возможном повышении ставки на следующем заседании в декабре, сообщает РИА Новости.

Фото: wikimedia.org by ИринаЯ, CC BY-SA 4.0

Хотя повышение ставки не предопределено, вероятность его очень высока.

ЦБ РФ отмечает, что сохранение ставки на следующем заседании возможно только в случае существенного замедления инфляции и появления факторов, которые могут привести к более быстрому возвращению инфляции к целевому уровню.

Однако, по мнению регулятора, пока предпосылок для такого развития событий мало, и риски смещены в сторону проинфляционных.

Умеренно жесткий сигнал, который рассматривался в качестве альтернативы, был отклонен, так как он мог бы сформировать у участников рынка преждевременные ожидания завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Уточнения

Центра́льный банк — организация, отвечающая за денежно-кредитную политику и обеспечение работы платёжной системы.



Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.