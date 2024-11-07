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Золотая лихорадка заканчивается, цены снижаются после рекордного роста

1:08
Экономика

Стоимость золота на нью-йоркской бирже Comex впервые с 17 октября опустилась ниже отметки в 2700 долларов за тройскую унцию, сообщает "Лента". 

Золотая лихорадка заканчивается, цены снижаются после рекордного роста
Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, CC BY-SA 4.0

К вечеру 6 ноября котировки драгоценного металла снизились до 2663 долларов, что на три процента ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Схожую динамику продемонстрировали и котировки серебра, палладия и платины, которые также снизились в цене.

Биржевая стоимость золота начала снижаться после затяжного роста в последние месяцы. В конце октября котировки драгоценного металла впервые в истории преодолели отметку в 2800 долларов за тройскую унцию.

Аналитики связывали рост цен на золото с сохранением геополитической напряженности на Ближнем Востоке и высоким спросом на драгоценный металл со стороны мировых центробанков.

Однако после снижения геополитической напряженности и отсутствия новых факторов роста спроса, стоимость золота начала падать.

Уточнения

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.

Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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