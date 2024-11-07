Золотая лихорадка заканчивается, цены снижаются после рекордного роста

Стоимость золота на нью-йоркской бирже Comex впервые с 17 октября опустилась ниже отметки в 2700 долларов за тройскую унцию, сообщает "Лента".
К вечеру 6 ноября котировки драгоценного металла снизились до 2663 долларов, что на три процента ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Схожую динамику продемонстрировали и котировки серебра, палладия и платины, которые также снизились в цене.
Биржевая стоимость золота начала снижаться после затяжного роста в последние месяцы. В конце октября котировки драгоценного металла впервые в истории преодолели отметку в 2800 долларов за тройскую унцию.
Аналитики связывали рост цен на золото с сохранением геополитической напряженности на Ближнем Востоке и высоким спросом на драгоценный металл со стороны мировых центробанков.
Однако после снижения геополитической напряженности и отсутствия новых факторов роста спроса, стоимость золота начала падать.
Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.
Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Забитый топливный фильтр может снизить мощность двигателя и увеличить расход топлива — узнайте, как распознать эту проблему и избежать дорогостоящего ремонта.