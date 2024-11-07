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Цена на Urals в октябре упала на 20,8% по сравнению с прошлым годом

1:12
Экономика

В октябре средняя цена на российский экспортный сорт нефти Urals составила 64,72 доллара за баррель, что на 20,8% ниже, чем в том же периоде прошлого года, сообщает "Лента". 

Цена на Urals в октябре упала на 20,8% по сравнению с прошлым годом
Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

Несмотря на это, по сравнению с сентябрем цена на Urals выросла на 1,8%, или на 1,12 доллара. Это связано с ростом мировых нефтяных котировок.

В октябре рынок ожидал ответного удара Израиля по Ирану, который мог бы затронуть нефтяную инфраструктуру. Однако после того, как Израиль ограничил свои действия ударами по военным объектам, цена на нефть вернулась на сентябрьский уровень.

Несмотря на снижение цены на Urals, октябрь стал худшим месяцем с января этого года по доходам бюджета от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с нефти.

Однако с учетом налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья, общие нефтегазовые доходы в октябре оказались на третьем месте по величине с начала года, составив 1,212 триллиона рублей.

Уточнения

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.

Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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