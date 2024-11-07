ФАС расследует картельный сговор при строительстве дорог в Ульяновской области

ФАС обнаружила картельный сговор при строительстве дорог, сообщают "Известия".
ФАС России обнаружила картельный сговор при строительстве дорог в Ульяновской области. Нарушения выявлены на торгах по ремонту, капремонту и содержанию автомобильных дорог.
Часть аукционов проходила в рамках нацпроекта "Безопасные качественные автомобильные дороги".
В случае доказательства вины компаниям грозят оборотные штрафы и дисквалификация. ФАС возбудила дело против АО "Гипростроймост" и ООО "Кузоватовское ДРСУ".
Компании вступили в картель для поддержания цен при участии в торгах. Общая сумма начальных (максимальных) цен заключенных контрактов оценивается в 1 273 686 359 рублей.
В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ.
Карте́ль — форма монополистического объединения или соглашения, в котором каждое предприятие, вошедшее в состав картеля, сохраняет финансовую и производственную самостоятельность.
Улья́новская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа.
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