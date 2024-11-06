Эксперт сомневается в успехе новой платёжной системы BRICS Pay за границей

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовый аналитик Сергей Хестанов выразил сомнения в том, что россияне смогут использовать новую платежную систему BRICS Pay за границей, сообщает "Рамблер".

Фото: Правительство Московской области by Фотобанк Московской области, CC BY 4.0

Он опасается, что западные страны могут ввести вторичные санкции против стран-партнеров, которые будут использовать BRICS Pay для проведения транзакций с российскими деньгами.

Хестанов сравнил ситуацию с BRICS Pay с судьбой российской платежной системы "Мир", которая перестала работать в Турции после угроз вторичных санкций.

По его мнению, внедрение BRICS Pay в других странах, особенно в популярных туристических направлениях, маловероятно из-за рисков санкций.

Ранее создатели BRICS Pay надеялись, что новая система позволит россиянам расплачиваться картами отечественных банков за границей, но эксперт считает, что реализация этих планов под угрозой.

Уточнения

БРИКС — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.





Платёжная систе́ма — совокупность правил, процедур и технической инфраструктуры, обеспечивающих перевод стоимости от одного субъекта экономики другому.



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