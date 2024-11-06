Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как мох может спасти ваши растения от пересыхания
Почему рэгдолл и сибирская кошка — лучшие друзья для одиноких
В Якутии туристы смогут пройти медицинское обследование
Как правильно варить говяжью печень
Как сохранить красоту и здоровье волос в холодное время года
Почему китайские автомобили создают массовые проблемы водителям
На Ямале применили новый метод лечения рака
Бородина рассказала дочери о росте ВВП в России и заверила, что санкции не работают
Кожевникова показала свою семью на отдыхе и заявила, что все вылезли из неё

Эксперт сомневается в успехе новой платёжной системы BRICS Pay за границей

0:58
Экономика

Финансовый аналитик Сергей Хестанов выразил сомнения в том, что россияне смогут использовать новую платежную систему BRICS Pay за границей, сообщает "Рамблер".

Эксперт сомневается в успехе новой платёжной системы BRICS Pay за границей
Фото: Правительство Московской области by Фотобанк Московской области, CC BY 4.0

Он опасается, что западные страны могут ввести вторичные санкции против стран-партнеров, которые будут использовать BRICS Pay для проведения транзакций с российскими деньгами.

Хестанов сравнил ситуацию с BRICS Pay с судьбой российской платежной системы "Мир", которая перестала работать в Турции после угроз вторичных санкций.

По его мнению, внедрение BRICS Pay в других странах, особенно в популярных туристических направлениях, маловероятно из-за рисков санкций.

Ранее создатели BRICS Pay надеялись, что новая система позволит россиянам расплачиваться картами отечественных банков за границей, но эксперт считает, что реализация этих планов под угрозой.

Уточнения

БРИКС — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.
 

Платёжная систе́ма — совокупность правил, процедур и технической инфраструктуры, обеспечивающих перевод стоимости от одного субъекта экономики другому.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что делать, если в машине с АКПП отказали тормоза
Авто
Что делать, если в машине с АКПП отказали тормоза Аудио 
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
Домашние животные
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко Аудио 
Халва и её преимущества для здоровья: почему её стоит включить в рацион
Еда и рецепты
Халва и её преимущества для здоровья: почему её стоит включить в рацион Аудио 
Популярное
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей

ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.

Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Растения, из которых можно сделать живые изгороди: 10 лучших
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
Праща Давида. Израильский комплекс ПРО, опозорившийся перед иранским Голиафом Дмитрий Плотников После победы Трампа Финляндия подаёт сигнал России о нормализации отношений Любовь Степушова Загадки цивилизации долины Инда: что говорят генетики Игорь Буккер
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Как сделать герань по-настоящему пышной с помощью аптечных средств
Как сделать герань по-настоящему пышной с помощью аптечных средств
Последние материалы
Кожевникова показала свою семью на отдыхе и заявила, что все вылезли из неё
Как использовать яичную скорлупу для улучшения почвы
3 причины, почему даже гарантийные автомобили не стоит обслуживать у официальных дилеров
Женское сердце нежнее мужского - это уже не песня, а закон природы
Как правильно разогревать приготовленный рис, чтобы его не пересушить
Турецкий импортёр российского газа с октября начал предлагать операции по обмену рублей на евро
Два секрета жарки чебуреков без капель масла по всей кухне
Где не стоит сажать малину: советы для хорошего урожая
Ошибки при знакомстве с чужой собакой, которых стоит избегать
Авиакомпании будут обязаны сажать детей до 14 лет рядом с родителями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.