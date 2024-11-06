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Турецкий импортёр российского газа с октября начал предлагать операции по обмену рублей на евро

1:42
Экономика

В связи с риском вторичных санкций США турецкие банки отказались от работы с экспортом в Россию. Это побудило турецкого импортера российского газа Bosphorus Gaz предложить операции по обмену рублей на евро с октября, сообщает "Лента" со ссылкой на Bloomberg.

Турецкий импортёр российского газа с октября начал предлагать операции по обмену рублей на евро
Фото: flickr by Луис Хавьер Модино Мартинес, CC BY 2.0

Bosphorus Gaz нуждается в рублях для оплаты поставок газа от "Газпрома". Согласно действующему контракту, компания ежегодно закупает 2,5 миллиарда кубометров газа до 2043 года. В рамках обменных операций Bosphorus Gaz будет предоставлять экспортерам эквивалент в евро той суммы, которую должны были перечислить российские покупатели.

Глава компании Билгехан Устундаг подчеркнул, что обменные операции будут применяться только к товарам, не подпадающим под санкции. Он не уточнил, как компания будет проверять соблюдение этого условия. В настоящее время сложности с турецкими банками возникают именно из-за трудности проверки платежей и деталей экспорта.

Как стало известно в сентябре, почти все турецкие банки прекратили обслуживать сделки с Россией и Белоруссией. Кредитные организации с иностранным участием давно перешли к такому подходу, но осенью к ним присоединились и местные банки. Только государственный Emlak Katılım Bankasi продолжает обслуживать операции в рублях и лирах.

По словам Устундага, обмен рублей на евро в рамках предложения газового импортера будет осуществляться через Emlak Katılım. За свои услуги банк будет взимать комиссию.

Уточнения

Импортёр — сторона в международных экономических отношениях, покупающая товары, услуги, труд, капитал, другие предметы международной торговли за рубежом, и ввозящая их в страну для использования и потребления.

Экспортёр — сторона в международных экономических отношениях, поставляющая товары, услуги, труд, капитал, другие предметы международной торговли другой стороне (импортёру), которая использует их для производства других товаров, услуг или потребляет.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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