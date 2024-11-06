Россия не собирается отдавать скифское золото Западу

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Коллекция, состоящая из двух тысяч экспонатов, известная как "Скифское золото", ранее находилась в музеях Крыма. В 2013 году она была передана для выставки в Музей Алларда Пирсона в Нидерландах.

Фото: commons.wikimedia.org by BENAISSAAMINE, PDM

После проведения референдума в Крыму Университет Амстердама, который осуществляет руководство этим музеем, отказался возвращать коллекцию обратно в Крым.

В ноябре 2023 года Нидерланды приняли решение передать скифское золото Украине.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник, считает, что судебные разбирательства вокруг данной коллекции могут затянуться на многие годы.

На полях Ялтинского международного форума, который проходит 6-7 ноября в столице, он также отметил, что Москва не намерена отдавать российские культурные ценности Западу. Об этом сообщает ТАСС.

Уточнения

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