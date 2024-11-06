Энергосистема Нигерии в 9 раз в этом году вышла из строя

В Нигерии, самой густонаселённой стране Африки с населением более 200 миллионов человек, часто происходят отключения электроэнергии.
Инциденты связывают с устаревшей энергетической инфраструктурой, вандализмом и недостаточным газоснабжением тепловых электростанций, на которые приходится более 75% выработки электроэнергии, сообщает Reuters.
В то время как в некоторых регионах, включая столицу Абуджу, электроснабжение восстановилось примерно через час после отключения, в других местах перебои продолжались.
Это уже девятый инцидент в этом году, вызвавший перебои с электричеством по всей стране.
Вандали́зм — одна из форм деструктивного (разрушительного) девиантного поведения человека, в ходе которого уничтожается или оскверняется что-либо.
Инфраструкту́ра — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
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