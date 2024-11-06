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Энергосистема Нигерии в 9 раз в этом году вышла из строя

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Экономика

В Нигерии, самой густонаселённой стране Африки с населением более 200 миллионов человек, часто происходят отключения электроэнергии.

Энергосистема Нигерии в 9 раз в этом году вышла из строя
Фото: flickr.com by Matt Wiebe, CC BY 2.0

Инциденты связывают с устаревшей энергетической инфраструктурой, вандализмом и недостаточным газоснабжением тепловых электростанций, на которые приходится более 75% выработки электроэнергии, сообщает Reuters.

В то время как в некоторых регионах, включая столицу Абуджу, электроснабжение восстановилось примерно через час после отключения, в других местах перебои продолжались.

Это уже девятый инцидент в этом году, вызвавший перебои с электричеством по всей стране.

Уточнения

Вандали́зм — одна из форм деструктивного (разрушительного) девиантного поведения человека, в ходе которого уничтожается или оскверняется что-либо.

Инфраструкту́ра — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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