Силуанов рассказал о последствиях печатания новых денег

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что печатание новых денежных знаков может привести к значительной инфляции, что крайне нежелательно для российской экономики. Он сделал это заявление в рамках просветительского марафона "Знание. Первые", сообщает ТАСС.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, PDM

По мнению министра, при увеличении денежной массы, но без соответствующего роста производства товаров, цены на существующие товары будут расти. Для стабильной экономики важна низкая инфляция. Печатание денег не решит экономические проблемы страны.

Силуанов также сообщил, что его ведомство активно работает над снижением уровня инфляции в стране.

Уточнения

Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.



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