В Воронежской области появятся два новейших завода благодаря инвестициям Ларта минералс

В Воронежской области запланировано строительство двух новых заводов в рамках проектов ООО "Ларта минералс Воронеж", являющегося частью ГК ФСК, пишет РБК.
Генеральный директор компании Виталий Астапов сообщил, что общий объём инвестиций составит около 200 млн рублей.
Первый завод, который будет расположен в Семилукском районе, сосредоточится на производстве керамических композитов и потребует 150 млн рублей на строительство. Ожидается, что строительные работы завершатся к концу 2026 года.
Виталий Астапов подчеркнул, что данный продукт является уникальным, так как аналогов в России пока нет. Начальная мощность нового завода составит 20 тыс. тонн продукции в год, и планируется, что через пять лет она достигнет полной производственной способности в 50 тыс. тонн.
Второй проект компании связан с гидроклассификацией песка, на его реализацию будет выделено 50 млн рублей. Запуск нового производства запланирован на зиму.
Ана́лог (от др.-греч. ἀνάλογος − соответственный, соразмерный) — объект (техническое решение) того же назначения, близкий по совокупности существенных признаков.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
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