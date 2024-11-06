В Воронежской области появятся два новейших завода благодаря инвестициям Ларта минералс

В Воронежской области запланировано строительство двух новых заводов в рамках проектов ООО "Ларта минералс Воронеж", являющегося частью ГК ФСК, пишет РБК.

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Генеральный директор компании Виталий Астапов сообщил, что общий объём инвестиций составит около 200 млн рублей.

Первый завод, который будет расположен в Семилукском районе, сосредоточится на производстве керамических композитов и потребует 150 млн рублей на строительство. Ожидается, что строительные работы завершатся к концу 2026 года.

Виталий Астапов подчеркнул, что данный продукт является уникальным, так как аналогов в России пока нет. Начальная мощность нового завода составит 20 тыс. тонн продукции в год, и планируется, что через пять лет она достигнет полной производственной способности в 50 тыс. тонн.

Второй проект компании связан с гидроклассификацией песка, на его реализацию будет выделено 50 млн рублей. Запуск нового производства запланирован на зиму.

Уточнения

Ана́лог (от др.-греч. ἀνάλογος − соответственный, соразмерный) — объект (техническое решение) того же назначения, близкий по совокупности существенных признаков.





Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.





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