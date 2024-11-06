В Сбер назвали источники утечек личных данных россиян

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

В результате утечек информации в открытом доступе оказались персональные данные около 90% совершеннолетних граждан России. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, сделанное на SOC-форуме.

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Он также добавил, что пик утечек пришелся на прошлый год, но в 2024 году ситуация начала меняться, и количество утечек стало уменьшаться.

"Мы анализировали глубоко итог 2023 года, первую часть 2024 года. Пришли к выводу, оказывается, не из кредитных организаций, как принято считать, все утекает (это было, оказывается, не более 2%). А основным источником утечек оказались интернет-магазины и, как ни странно, медицинские учреждения", — сообщил банкир.

Уточнения

Персона́льные данные (сокр. ПДн) или личностные данные — сведения, относящиеся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), которые могут быть предоставлены другим лицам. Эти данные помогают выследить человека, спланировать преступление против него или постороннему выдать себя за другого.



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