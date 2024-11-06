Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеленский поздравил Трампа и напомнил о противостоянии с Россией
Безуглая: Сырский готовится к выводу ВСУ из Курской области
Chery и Omoda подводят в морозы: владельцы предупреждают о зимних неполадках
Как выбрать идеальный лицевой кирпич для фасада
Гастроэнтеролог Харлов заверил, что почти все называющие себя вегетарианцами изредка едят мясо
Эмир Кустурица обещал показать в экранизации романа Достоевского, какой он видит Россию
Осенняя подкормка огорода и сада: что, чем, когда?
Исследование: какие машины остаются у владельцев на 15 лет и дольше
Как кишечная бактерия проникает в мозг и вызывает болезнь Альцгеймера

Декабрьские перемены: что ждёт пенсионеров с 1 декабря

1:57
Экономика

С 1 декабря российские пенсионеры могут ожидать нового увеличения пенсий. Ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская поделилась подробностями о том, каким категориям граждан будут положены повышенные выплаты.

Декабрьские перемены: что ждёт пенсионеров с 1 декабря
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Пенсионеры, получающие свою пенсию в начале января, в декабре получат две выплаты: одна будет предназначена за январь, а другая — с учетом индексации, запланированной на 2025 год. Как отметила Красовская, тем, кто получает пенсии через почту, следует обратить внимание на расписание работы почтовых отделений.

Кроме того, пенсионеры, которым исполняется 80 лет в декабре 2024 года, смогут рассчитывать на увеличение фиксированной выплаты на 100% — до суммы 8134 рубля 88 копеек. Подобная прибавка также будет предоставлена инвалидам I группы, однако прибавка не будет установлена повторно, если инвалид I группы достигнет 80 лет.

Если пенсионер имеет иждивенцев, он может обратиться за перерасчётом своей пенсии и получать дополнительную выплату в размере 2711,63 рубля на каждого иждивенца. Для оформления такой доплаты необходимо подать соответствующее заявление и предоставить подтверждающие документы.

С 1 января 2025 года ожидается общее увеличение страховых пенсий на 7,3 % для всех пенсионеров, что станет первой индексацией для работающих пенсионеров с 2015 года. По прогнозам, средний рост пенсии составит около 1300 рублей. Эти изменения обсуждаются в средствах массовой информации, таких как Life.ru.

Уточнения

Страховая пенсия (трудовая пенсия) — ежемесячная денежная выплата для компенсации гражданам заработной платы или другого дохода, которые они получали в период трудовой деятельности, а также компенсация дохода, который утратили нетрудоспособные члены семьи застрахованного лица в связи с его смертью.

В российском праве иждиве́нец — физическое лицо, нетрудоспособный человек, чаще всего имеющий группу инвалидности. Иждивенцами не являются временно безработные трудоспособные люди.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Халва и её преимущества для здоровья: почему её стоит включить в рацион
Еда и рецепты
Халва и её преимущества для здоровья: почему её стоит включить в рацион Аудио 
Растения, из которых можно сделать живые изгороди: 10 лучших
Садоводство, цветоводство
Растения, из которых можно сделать живые изгороди: 10 лучших Аудио 
Что делать, если в машине с АКПП отказали тормоза
Авто
Что делать, если в машине с АКПП отказали тормоза Аудио 
Популярное
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей

ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.

Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Растения, из которых можно сделать живые изгороди: 10 лучших
После победы Трампа Финляндия подаёт сигнал России о нормализации отношений Любовь Степушова Загадки цивилизации долины Инда: что говорят генетики Игорь Буккер Как описывал русскую историю прозападный польский учёный Казимир Валишевский Сергей Лебедев
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
Как сделать герань по-настоящему пышной с помощью аптечных средств
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Последние материалы
Ученые раскрыли, какая группа крови влияет на замедление старения
Маска для глубокого увлажнения волос: попробуйте, и вы удивитесь результату
Уехавшего из России комика Белого обокрали в Испании
Мисс России – 2015 Софье Никитчук грозит до пяти лет колонии за контрабанду
Замминистра Василий Шпак: отечественный софт для повышения производительности труда необходим
Как сосредоточиться на тренировке и получить максимальную пользу
Биотехнолог Золотарева рассказала, чем опасны зубные щётки
В ноябре в Театре на Трубной снова покажут Красавца мужчину
Декабрьские перемены: что ждёт пенсионеров с 1 декабря
Что нужно сделать на участке в ноябре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.