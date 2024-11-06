Декабрьские перемены: что ждёт пенсионеров с 1 декабря

1:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 декабря российские пенсионеры могут ожидать нового увеличения пенсий. Ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская поделилась подробностями о том, каким категориям граждан будут положены повышенные выплаты.

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Пенсионеры, получающие свою пенсию в начале января, в декабре получат две выплаты: одна будет предназначена за январь, а другая — с учетом индексации, запланированной на 2025 год. Как отметила Красовская, тем, кто получает пенсии через почту, следует обратить внимание на расписание работы почтовых отделений.

Кроме того, пенсионеры, которым исполняется 80 лет в декабре 2024 года, смогут рассчитывать на увеличение фиксированной выплаты на 100% — до суммы 8134 рубля 88 копеек. Подобная прибавка также будет предоставлена инвалидам I группы, однако прибавка не будет установлена повторно, если инвалид I группы достигнет 80 лет.

Если пенсионер имеет иждивенцев, он может обратиться за перерасчётом своей пенсии и получать дополнительную выплату в размере 2711,63 рубля на каждого иждивенца. Для оформления такой доплаты необходимо подать соответствующее заявление и предоставить подтверждающие документы.

С 1 января 2025 года ожидается общее увеличение страховых пенсий на 7,3 % для всех пенсионеров, что станет первой индексацией для работающих пенсионеров с 2015 года. По прогнозам, средний рост пенсии составит около 1300 рублей. Эти изменения обсуждаются в средствах массовой информации, таких как Life.ru.

Уточнения

Страховая пенсия (трудовая пенсия) — ежемесячная денежная выплата для компенсации гражданам заработной платы или другого дохода, которые они получали в период трудовой деятельности, а также компенсация дохода, который утратили нетрудоспособные члены семьи застрахованного лица в связи с его смертью.



В российском праве иждиве́нец — физическое лицо, нетрудоспособный человек, чаще всего имеющий группу инвалидности. Иждивенцами не являются временно безработные трудоспособные люди.





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