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Компания Adnoc из ОАЭ будет поставлять СПГ в Германию

0:51
Экономика

Национальная нефтяная компания Adnoc из ОАЭ согласилась продавать сжиженный природный газ немецкой компании SEFE в течение 15 лет, начиная с 2028 года, сообщает Bloomberg.

Компания Adnoc из ОАЭ будет поставлять СПГ в Германию
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, CC BY 3.0

Соглашение на поставку 1 миллиона тонн в год превращает предварительную сделку, подписанную в марте, в окончательное соглашение о продаже, говорится в заявлении Adnoc. Adnoc будет поставлять топливо с экспортного терминала СПГ, который она строит в Аль-Рувайсе недалеко от Абу-Даби.

Сделка является ещё одним примером зависимости Европы от ископаемого топлива. Германия признала, что газ будет играть ключевую роль в её энергобалансе. Страна ускорила импорт СПГ и увеличила поставки морским транспортом.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.

А́бу-Да́би — столица Объединённых Арабских Эмиратов и эмирата Абу-Даби.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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