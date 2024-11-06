Недвижимость или килограмм золота? Что сейчас выбрать на рынке инвестиций

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в России достигла эквивалента примерно 15 граммов золота.

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В сентябре цена унции (около 28 граммов) составляла 246,9 тысячи рублей, а килограмма — 8,82 миллиона рублей. На данный момент унция стоит уже 272,8 тысячи рублей, а килограмм перевалил за 9 миллионов.

Для сравнения, за такую сумму можно позволить себе новый автомобиль премиум-класса из Германии или небольшую квартиру в Москве.

Напомним, в отличие от валюты и акций, золото остаётся активом, который не обесценится: хотя его стоимость может колебаться, в долгосрочной перспективе она стабильно растёт.

Из минусов инвестирования в этот рынок, можно отметить, что быстро продать золотые слитки или монеты с минимальными потерями достаточно проблематично.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.



Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.



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