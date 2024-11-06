Китай ужесточает страхование экспорта в Россию: всё больше отказов

Китайская государственная страховая компания Sinosure начала всё чаще отказывать в страховании сделок по экспорту товаров в Россию.
Как сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на источники, обычно схема работает следующим образом: российский покупатель договаривается с китайским поставщиком о рассрочке платежа. Поставщик, в свою очередь, обращается в Sinosure для страхования сделки, где страховщик проверяет деятельность импортёра в России, устанавливает лимит по сумме и срокам и предоставляет страховку за определённую плату.
В случае своевременной оплаты российский партнёр может рассчитывать на улучшенные условия в будущем. Если же оплата не поступит, страховка покрывает убытки экспортера.
Однако в последнее время российские компании всё чаще сталкиваются с отказами со стороны Sinosure без разъяснения причин, что вызывает беспокойство на рынке.
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