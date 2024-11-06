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Китай ужесточает страхование экспорта в Россию: всё больше отказов

0:58
Экономика

Китайская государственная страховая компания Sinosure начала всё чаще отказывать в страховании сделок по экспорту товаров в Россию.

Китай ужесточает страхование экспорта в Россию: всё больше отказов
Фото: unsplash.com by chuttersnap, PDM

Как сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на источники, обычно схема работает следующим образом: российский покупатель договаривается с китайским поставщиком о рассрочке платежа. Поставщик, в свою очередь, обращается в Sinosure для страхования сделки, где страховщик проверяет деятельность импортёра в России, устанавливает лимит по сумме и срокам и предоставляет страховку за определённую плату.

В случае своевременной оплаты российский партнёр может рассчитывать на улучшенные условия в будущем. Если же оплата не поступит, страховка покрывает убытки экспортера.

Однако в последнее время российские компании всё чаще сталкиваются с отказами со стороны Sinosure без разъяснения причин, что вызывает беспокойство на рынке.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии. С востока страна омывается водами западных морей Тихого океана.

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — крупнейшее государство в мире, её территория в международно признанных границах составляет 17 098 246 км².

Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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