Газпром побил собственный рекорд: поставки газа россиянам выросли до 32,6 млрд кубов

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российская компания "Газпром" сообщила о новом рекорде по поставкам газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) в октябре.

Фото: freepik.com by fanjianhua, PDM

По данным компании, в прошлом месяце объем поставок россиянам достиг 32,6 миллиарда кубометров газа, что стало наивысшим показателем для октября. Предыдущий рекорд в 32,1 миллиарда кубометров был зафиксирован в 2023 году.

На сайте компании уточняется, что за 11 дней октября поставки из ЕСГ поддерживались на максимальном уровне для этих дней. ЕСГ — это комплекс объектов добычи, транспортировки и хранения газа, охватывающий западную часть России и Сибирь, позволяющий обеспечить высокие объемы газа для потребителей.

Уточнения

Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром», газовая промышленность) — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству.



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