Мировые расходы на нефтеразведку достигли рекордного уровня – $600 миллиардов

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава крупной компании Gunvor Турбьерн Тернквист заявил, что мировая нефтяная отрасль сейчас не испытывает недостатка в инвестициях на разведку сырья.

Фото: flickr.com by CGP Grey, CC BY 2.0

Как сообщает "Интерфакс", инвестиции в нефтеразведку достигли рекордного уровня в 600 миллиардов долларов, что является историческим рекордом.

Выступая на конференции ADIPEC, Тернквист подчеркнул, что подобного объёма расходов на разведку нефти раньше не наблюдалось.

Эффективность нефтеразведки также возрастает, благодаря внедрению современных технологий бурения. В результате, даже при ценах на нефть в диапазоне 75-80 долларов за баррель, нефтяные компании получают высокую прибыль.

Уточнения

Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



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