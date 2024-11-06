Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простая и вкусная намазка из горошка и оливок
Как правильно поливать тыкву: советы огородникам
Амазонка для туристов: как сделать круиз незабываемым
Уход за нормальной кожей: простые шаги к идеальному внешнему виду
Собаки на вершине пирамиды Хеопса: что они там делают
Персидская империя: империя, изменившая мир
Когда лучше завтракать: рекомендации диетолога
Проливные дожди парализовали работу аэропорта в Барселоне
Советы новичкам: как безопасно управлять автомобилем с первых дней

Проиграла в гонке мемов и выборах: мемкоин Камалы Харрис обесценился

Экономика

Мемкоин Камалы Харрис резко подешевел почти на 80%, в то время как мемкоин, связанный с Дональдом Трампом, наоборот, демонстрирует рост накануне оглашения результатов выборов президента США.

Проиграла в гонке мемов и выборах: мемкоин Камалы Харрис обесценился
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

По состоянию на 7:56 мск, стоимость мемкоина Камалы Харрис снизилась на 79,8% и составила 0,002479 доллара. Одновременно с этим, мемкоин Дональда Трампа показал рост на 15,9%, поднявшись до отметки 3,97 доллара, стало известно по данным агрегатора CoinGecko.

Эти мемкоины представляют собой криптовалюты, созданные в шутливом ключе и вдохновлённые интернет-мемами. Интерес к ним зачастую связан с крупными событиями, такими как текущие президентские выборы в США, где Камала Харрис представляет Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую.

Тем времене, Трамп набирает 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на президентских выборах США.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.

Ка́мала Де́ви Ха́ррис (англ. Kamala Devi Harris, американское произношение: [ˈ kɑːmələ ˈdeɪvi 'hærɪs] ; род. 20 октября 1964, Аламида, Калифорния) — американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Еда и рецепты
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта Аудио 
От холода до гололёда: лучшие шины с шипами для любых дорог
Авто
От холода до гололёда: лучшие шины с шипами для любых дорог Аудио 
Густые волосы обеспечены: маска для волос с алоэ вера
Красота и стиль
Густые волосы обеспечены: маска для волос с алоэ вера Аудио 
Популярное
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей

ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.

Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель
Сводка с фронта: Зеленский продолжает пугать мир корейцами в рядах ВС РФ, Пентагон считает потери Дмитрий Плотников В США отреагировали на появление у ВВС Китая новых истребителей Петр Ермилин День Военной разведки: о символах и смыслах этого опасного, но благородного военного ремесла Андрей Николаев
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
5 хитростей, как сделать жизнь с кошкой легче и спокойнее
5 хитростей, как сделать жизнь с кошкой легче и спокойнее
Последние материалы
Простая и вкусная намазка из горошка и оливок
Как правильно поливать тыкву: советы огородникам
Амазонка для туристов: как сделать круиз незабываемым
Уход за нормальной кожей: простые шаги к идеальному внешнему виду
Собаки на вершине пирамиды Хеопса: что они там делают
Персидская империя: империя, изменившая мир
Когда лучше завтракать: рекомендации диетолога
Проливные дожди парализовали работу аэропорта в Барселоне
Советы новичкам: как безопасно управлять автомобилем с первых дней
Андрей Аршавин заявил, что не одобряет игру в футбол с участием дам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.