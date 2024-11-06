Проиграла в гонке мемов и выборах: мемкоин Камалы Харрис обесценился

Мемкоин Камалы Харрис резко подешевел почти на 80%, в то время как мемкоин, связанный с Дональдом Трампом, наоборот, демонстрирует рост накануне оглашения результатов выборов президента США.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

По состоянию на 7:56 мск, стоимость мемкоина Камалы Харрис снизилась на 79,8% и составила 0,002479 доллара. Одновременно с этим, мемкоин Дональда Трампа показал рост на 15,9%, поднявшись до отметки 3,97 доллара, стало известно по данным агрегатора CoinGecko.

Эти мемкоины представляют собой криптовалюты, созданные в шутливом ключе и вдохновлённые интернет-мемами. Интерес к ним зачастую связан с крупными событиями, такими как текущие президентские выборы в США, где Камала Харрис представляет Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую.

Тем времене, Трамп набирает 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на президентских выборах США.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.



Ка́мала Де́ви Ха́ррис (англ. Kamala Devi Harris, американское произношение: [ˈ kɑːmələ ˈdeɪvi 'hærɪs] ; род. 20 октября 1964, Аламида, Калифорния) — американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США.



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