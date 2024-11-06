Выборы в США поднимают биткоин до исторического максимума — эксперты предсказывают $100,000

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стоимость биткоина установила новый рекорд, достигнув отметки в $75,000 (7,35 млн рублей) на фоне выборов президента США, по данным платформы Binance.

Фото: Flickr by Pete Souza, PDM

Криптовалюта показала рост на 10,1%, однако позже её стоимость несколько снизилась до уровня $74,200 (7,275 млн рублей). Последний рекорд биткоина был зафиксирован в марте 2024 года на уровне $73,700 (7,22 млн рублей).

Аналитики прогнозируют, что, независимо от исхода президентских выборов, биткоин может в будущем достичь отметки в $100,000. Эксперты также предполагают, что победа Дональда Трампа, в отличие от Камалы Харрис, способна вызвать более резкий рост криптовалюты.

Ранее кандидат от Республиканской партии заявил, что США могли бы использовать криптовалюту для покрытия государственного долга.

Уточнения

Битко́йн или битко́ин (от англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.



Президентские выборы в США проходят во вторник, 5 ноября 2024 года. Это 60-е президентские выборы в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США.



До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США от Республиканской партии. До того как стать президентом, Трамп был предпринимателем (главным образом в сфере недвижимости).



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