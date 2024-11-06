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Церемония открытия Нотр-Дама после реконструкции обойдётся в €10 млн

1:27
Экономика

Реконструкция и открытие знаменитого собора Нотр-Дам-де-Пари после разрушительного пожара 2019 года потребуют значительных финансовых вложений.

Церемония открытия Нотр-Дама после реконструкции обойдётся в €10 млн
Фото: commons.wikimedia.org by Ibex73, CC BY-SA 4.0

По информации французского журнала Canard Enchaîné, на торжественную церемонию, запланированную на 7 декабря, потребуется около €10 млн. Изначально предполагалось потратить €20 млн, однако эту сумму пришлось сократить.

Несмотря на приверженность церковных покровителей к финансированию, удалось собрать лишь €2-3 млн, что создало значительный дефицит средств. Ситуация осложняется тем, что средства, пожертвованные на восстановление собора — внушительные €846 млн — не могут быть использованы для финансирования мероприятия.

На церемонию открытия приглашены лидеры 160 стран, включая президента США Джо Байдена, что обусловило повышенные меры безопасности, которые также потребуют расходов со стороны государства. Кроме того, глава архиепархии Парижа Лоран Ульрих выразил сомнение по поводу выступления президента Франции Эммануэля Макрона внутри собора и предложил перенести его к главному входу.

Поскольку церемония не сможет полностью покрыться за счет церковных пожертвований, значительная часть расходов будет компенсирована государством.

Уточнения

Собо́р Пари́жской Богома́тери также Парижский собор Нотр-Да́м или Нотр-Да́м-де-Пари́ (фр. Notre-Dame de Paris) — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы.

Реконстру́кция — восстановление; процесс обновления устаревшего объекта.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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