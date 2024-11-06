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Акции компании Дональда Трамп резко выросли на фоне выборов

Экономика

Акции компании Trump Media, принадлежащей кандидату на пост президента США от Республиканской партии Дональду Трампу, стремительно растут на электронной бирже Nasdaq.

Акции компании Дональда Трамп резко выросли на фоне выборов
Фото: Дональд Трамп by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Вечером 5 ноября, в день общенациональных выборов в США, акции Trump Media & Technology Group Corp, управляющей социальной сетью Truth Social, подскочили на 14,44% и достигли $39,3 за акцию. Позже, к 21:25 мск, рост усилился до 15,23%, и стоимость достигла $39,57 за акцию. Эти данные свидетельствуют о повышенном интересе инвесторов к компании на фоне выборов, где решаются судьбы не только президентской гонки, но и третьего состава Сената, всей Палаты представителей, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий.

Напомним, что в этом году за президентское кресло борются Дональд Трамп и Камала Харрис, представляющая Демократическую партию.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.

А́кция (нем  Aktie, от лат. actio — [помимо прочего] право (на что-то), которое может быть отстояно в суде) — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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