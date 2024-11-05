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Россельхознадзор опроверг фейк о поставках масла из Украины

0:50
Экономика

Россельхознадзор официально опроверг слухи о поставках в Россию сливочного масла украинского производства из ОАЭ.

Россельхознадзор опроверг фейк о поставках масла из Украины
Фото: Wikimedia Commons by Julikalucky, CC0

Ведомство сообщает, что ввезённое масло производится на территории Объединённых Арабских Эмиратов, что подтверждается официальными документами — ветеринарными справками, сертификатами происхождения, маркировкой на упаковке и сопроводительными бумагами. Эти документы проверены и соответствуют всем требованиям, установленным для ввоза продуктов в Россию, сообщает ТАСС.

Согласно информации Россельхознадзора, масло из ОАЭ поступает в Россию в больших упаковках по 20 кг исключительно для дальнейшей переработки, что также является одной из мер по поддержанию контроля качества ввоза продуктов питания.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.
 

Объединённые Ара́бские Эмира́ты (араб. الإِمَارات العربِيَّة المُتَّحِدة‎ [al ʔimaːˈraːt al ʕaraˈbijːa al mutˈtaħida], англ. United Arab Emirates; сокращённо — Ара́бские Эмира́ты или просто Эмира́ты, аббревиатура — ОАЭ) — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов (араб. إِمَارَاتُ‎ [имара́т], ед.ч. إِمَارَة‎ [има́ра]), каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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