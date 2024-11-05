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Россиянам назвали ситуацию, когда больничный не будет оплачен

0:58
Экономика

Работники, которые сознательно причинили себе вред, не могут рассчитывать на выплаты по больничному, сообщил гендиректор юридической группы АИД Давид Адамс.

Россиянам назвали ситуацию, когда больничный не будет оплачен
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Такая мера направлена на предотвращение злоупотреблений и обеспечивает защиту системы социального обеспечения от фиктивных обращений.

Также работники, находящиеся в периоде отстранения от работы без оплаты или под стражей по решению суда, не имеют права на получение больничных выплат. В таких случаях временная нетрудоспособность по причине преступных деяний лишает сотрудника социальных гарантий, сообщает News.ru.

Однако, если сотрудник заболел в период ежегодного оплачиваемого отпуска, его право на больничные выплаты сохраняется, пояснил Адамс. В подобных ситуациях закон защищает интересы добросовестных работников, даже если их болезнь наступила во время отдыха.

Уточнения

Листок нетрудоспособности (больничный лист или больничный) — документ, подтверждающий временную нетрудоспособность гражданина.

Боле́знь (лат. morbus) — это состояние организма, выраженное в нарушении его нормальной жизнедеятельности, продолжительности жизни и его способности поддерживать свой гомеостаз.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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