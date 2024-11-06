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Проливные дожди парализовали работу аэропорта в Барселоне

0:53
Экономика

В аэропорту Барселоны (Испания) из-за плохих погодных условий отменили около 70 авиарейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление оператора испанских аэропортов Aena.

Проливные дожди парализовали работу аэропорта в Барселоне
Фото: vk.com by Морская работа is licensed under Free More info

18 самолётов, которые должны были приземлиться в Барселоне, перенаправили в другие воздушные гавани. Сообщение об отмене 70 рейсов появилось в социальной сети Aena.

Оператор также информировал о создании кризисного комитета для отслеживания последствий непогоды.

Ранее испанский железнодорожный оператор Renfe объявил о приостановке движения пригородных поездов в автономном сообществе Каталония из-за неблагоприятных погодных условий.

Государственное метеорологическое агентство Испании повысило уровень погодной опасности в районе Барселоны до максимального из-за ливней.

Уточнения

Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ — «воздух» и лат. portus — «гавань, место посадки, пристань») — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок.

Барсело́на — город в Испании, столица автономной области Каталония и провинции Барселона.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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