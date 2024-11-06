Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты идеальной талии: как правильно использовать корсет
Воробьи и люди: почему с возрастом уменьшается круг друзей
Трицепс как у атлета: лучшие упражнения и техника
Выяснилась стоимость квартиры Аркадия Укупника в Юрмале
Археологи нашли кость древней птицы убийцы в Колумбии
Как сохранить капусту до весны: советы опытного биолога
Карликовый бегемот из Таиланда назвал победителя выборов в США
Вздулся ламинат: что делать и как спасти напольное покрытие
Mazda 3 2024: чем удивляет новая версия на российском рынке

Эксперты ответили, когда ожидать падения цен на жильё в России

1:05
Экономика

Эксперты прогнозируют падение цен на жилье в России, но не в ближайшем будущем, сообщает "Лента".

Эксперты ответили, когда ожидать падения цен на жильё в России
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Елена Лапшина из "Циан.Аналитики" считает, что цены начнут снижаться после того, как спрос на недвижимость значительно упадет.

Пока же спрос на жилье остается стабильным, в том числе благодаря "ипотечным стимулам", таким как семейная, IT и Дальневосточная ипотека. Эксперт предполагает, что в ближайшие месяцы, в ноябре и декабре, спрос на жилье даже может вырасти, а цены останутся высокими.

Однако, другие эксперты, такие как профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков, предсказывают снижение цен на вторичное жилье уже к концу 2024 года. По его мнению, цены на готовые квартиры могут упасть на 10 процентов.

Таким образом, эксперты сходятся во мнении, что в долгосрочной перспективе цены на жилье в России могут снизиться, но пока что рынок остается стабильным благодаря господдержке ипотеки.

Уточнения

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.

Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Стоит ли восстанавливать шипы на зимних шинах: мнение эксперта
Авто
Стоит ли восстанавливать шипы на зимних шинах: мнение эксперта Аудио 
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Авто
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя
Садоводство, цветоводство
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя Аудио 
Популярное
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей

ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.

Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель
В США отреагировали на появление у ВВС Китая новых истребителей Петр Ермилин День Военной разведки: о символах и смыслах этого опасного, но благородного военного ремесла Андрей Николаев Страны БРИКС секретно формируют новый экономический порядок, наращивая мягкую силу Любовь Степушова
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
5 хитростей, как сделать жизнь с кошкой легче и спокойнее
5 хитростей, как сделать жизнь с кошкой легче и спокойнее
Последние материалы
Археологи нашли кость древней птицы убийцы в Колумбии
Как сохранить капусту до весны: советы опытного биолога
Карликовый бегемот из Таиланда назвал победителя выборов в США
Вздулся ламинат: что делать и как спасти напольное покрытие
Mazda 3 2024: чем удивляет новая версия на российском рынке
Кому не стоит пить протеин? Ответила тренер
Турбо против атмосферы: почему турбированные двигатели – это будущее
Риски лизинга жилья: эксперты предупреждают о подводных камнях
Перец, фаршированный творогом и овощами: получается не менее вкусно, чем с мясом и рисом
Акула оторвала ногу сёрфингисту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.