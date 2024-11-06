Эксперты ответили, когда ожидать падения цен на жильё в России

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперты прогнозируют падение цен на жилье в России, но не в ближайшем будущем, сообщает "Лента".

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Елена Лапшина из "Циан.Аналитики" считает, что цены начнут снижаться после того, как спрос на недвижимость значительно упадет.

Пока же спрос на жилье остается стабильным, в том числе благодаря "ипотечным стимулам", таким как семейная, IT и Дальневосточная ипотека. Эксперт предполагает, что в ближайшие месяцы, в ноябре и декабре, спрос на жилье даже может вырасти, а цены останутся высокими.

Однако, другие эксперты, такие как профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков, предсказывают снижение цен на вторичное жилье уже к концу 2024 года. По его мнению, цены на готовые квартиры могут упасть на 10 процентов.

Таким образом, эксперты сходятся во мнении, что в долгосрочной перспективе цены на жилье в России могут снизиться, но пока что рынок остается стабильным благодаря господдержке ипотеки.

Уточнения

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.



Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных.



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