Эксперты ответили, когда ожидать падения цен на жильё в России

Эксперты прогнозируют падение цен на жилье в России, но не в ближайшем будущем, сообщает "Лента".
Елена Лапшина из "Циан.Аналитики" считает, что цены начнут снижаться после того, как спрос на недвижимость значительно упадет.
Пока же спрос на жилье остается стабильным, в том числе благодаря "ипотечным стимулам", таким как семейная, IT и Дальневосточная ипотека. Эксперт предполагает, что в ближайшие месяцы, в ноябре и декабре, спрос на жилье даже может вырасти, а цены останутся высокими.
Однако, другие эксперты, такие как профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков, предсказывают снижение цен на вторичное жилье уже к концу 2024 года. По его мнению, цены на готовые квартиры могут упасть на 10 процентов.
Таким образом, эксперты сходятся во мнении, что в долгосрочной перспективе цены на жилье в России могут снизиться, но пока что рынок остается стабильным благодаря господдержке ипотеки.
Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.
Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных.
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