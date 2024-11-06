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Риски лизинга жилья: эксперты предупреждают о подводных камнях

1:06
Экономика

Эксперты предупреждают о рисках и неэффективности покупки жилья в лизинг, сообщает "Лента".

Риски лизинга жилья: эксперты предупреждают о подводных камнях
Фото: commons.wikimedia.org by Товболатов, CC BY-SA 4.0

Глава аналитического центра ДОМ. РФ Михаил Гольдберг считает, что мировой опыт показывает неуспешность этой практики.

По его словам, лизинг, как правило, применяется для выкупа дорогостоящей техники юридическими лицами. В случае с жильем возникают проблемы с поиском лизингодателя, который был бы заинтересован в долгосрочном инвестировании с низкой доходностью.

Председатель комитета Российской гильдии риелторов по ипотеке Юлия Максимович также указывает на ряд рисков для покупателей. Во-первых, до полного выкупа квартира будет оформлена на лизингодателя, что означает риск выселения в случае банкротства лизингополучателя. Во-вторых, срок лизинга значительно короче ипотеки, что ведет к более высоким ежемесячным платежам.

Таким образом, эксперты рекомендуют гражданам отказаться от покупки жилья в лизинг в пользу традиционной ипотеки.

Уточнения

Ли́зинг — вид финансовых услуг, форма кредитования для приобретения основных средств предприятиями и других товаров физическими и юридическими лицами.

Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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