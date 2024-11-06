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Почему общественники требуют от ФАС ограничить распродажи на маркетплейсах

1:07
Экономика

Общественные организации России обратились к главе ФАС Максиму Шаскольскому с требованием ограничить распродажи на маркетплейсах, которые, по их мнению, наносят ущерб продавцам, сообщает "Газета.Ru".

Почему общественники требуют от ФАС ограничить распродажи на маркетплейсах
Фото: Freepik by freepik, PDM

По словам общественников, маркетплейсы вроде Ozon и Wildberries начали вводить "автоскидки" на товары, которые плохо продаются. Сначала продавцы могли добровольно участвовать в распродажах, но осенью скидки стали назначаться автоматически. Это означает, что продавцы теряют контроль над ценами на свою продукцию и часто несут убытки.

Маркетплейсы, в свою очередь, утверждают, что "автоскидки" нужны для разгрузки складов от неликвидных товаров, а продавцы получают предварительное уведомление о распродажах. Однако продавцы жалуются, что часто узнают о скидках уже после продаж, и у них нет возможности отказаться от участия в акциях.

В связи с этим общественники считают, что необходимо вмешательство ФАС для регулирования "автоскидок" на маркетплейсах и защиты интересов продавцов.

Уточнения

Маркетпле́йс — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
 

Распродажа — популярный в торговой сфере способ скорейшего сбыта товаров по сниженным ценам вследствие тех или иных причин. 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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