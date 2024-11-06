Экспорт российского угля падает: ключевые покупатели снижают объёмы закупок

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

В этом году Россия столкнулась с заметным снижением спроса на свой уголь со стороны ключевых покупателей: Китая, Индии и Турции, сообщает "Газета.Ru". За первые девять месяцев 2024 года объемы закупок из России снизились у этих стран на 9,5%, 23% и 35% соответственно.

Фото: Wikipedia by jpmueller99, CC BY 2.0

Сокращение наблюдается и по другим направлениям экспорта российского угля: поставки в ОАЭ упали на 20%, Южная Корея сократила закупки в 1,6 раза, а Япония почти полностью отказалась от российского угля.

В целом, за девять месяцев 2024 года Россия экспортировала около 147 млн тонн угля, что на 10% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Эксперты связывают снижение спроса на российский уголь с падением цен на энергоносители в Азии и предполагают, что российские угольщики могут столкнуться с новыми потерями.

Уточнения

Уголь (ископаемый уголь) — осадочная порода, полезное ископаемое, ценнейший вид топлива и сырьё для химической, и не только, промышленности.





Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.



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