Эксперт прогнозирует: высокие ставки по депозитам останутся с нами ещё на год

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Профессор Андрей Колганов из МГУ считает, что высокие ставки по банковским вкладам в России продержатся еще около года, сообщает "Газета.Ru".

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, PDM

Причина — отсутствие предпосылок для снижения инфляции, которое, по его мнению, будет поддерживать высокие ставки по депозитам.

Колганов объясняет, что на инфляцию в основном влияют внешние факторы, такие как переориентация импорта с Запада на другие страны, развитие "серого импорта" и усложнение торговых цепочек. Все это приводит к удорожанию импортных товаров, комплектующих и материалов, что, в свою очередь, толкает вверх цены на отечественную продукцию.

Эксперт подчеркивает, что ключевая ставка Центробанка не влияет на эти процессы, поэтому ожидать скорого снижения инфляции не приходится.

Напомним, что средняя максимальная ставка по депозитам в крупнейших российских банках превысила 20% годовых и приблизилась к историческому рекорду.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.



Центра́льный банк (англ. central bank) — организация, отвечающая за денежно-кредитную политику и обеспечение работы платёжной системы, а также в ряде случаев за регулирование и надзор в финансовом секторе в национальной экономике или группе стран.



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